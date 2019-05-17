За дачниками в Подмосковье начнут следить дроны

С начала следующей недели в Московской области стартует поиск нарушителей земельного законодательства, который будет осуществляться при помощи беспилотной техники, сообщили в Росреестре.

По информации «Известий», дроны будут обследовать земельные участки, после чего эксперты сравнят полученные данные с информацией Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Первые пробные обследования земельных участков в Подмосковье с использованием дронов прошли еще 14 мая на территории Истринского района. До этого дроны протестировали в других регионах – в Тульской области и в Татарстане. В Росреестре сообщили, что наблюдения оказались успешными, поэтому к концу года проект охватит всю Россию.

С этой целью до конца года в административных центрах федеральных округов России будут созданы центры коллективного использования беспилотных летательных аппаратов. Их оснастят необходимым оборудованием и программным обеспечением для проведения съемки земной поверхности, обработки полученных данных и получения ортофотопланов.

Наиболее распространенные нарушения, по данным Росреестра: самовольное занятие земельного участка, его неиспользование или использование не по назначению.

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