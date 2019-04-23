Как дачникам избежать налога на теплицы?

С начала года на вторичном рынке загородной недвижимости в России резко выросло число предложений о продаже дачных домиков, сообщило во вторник РИА «Новости». Это вызвано повышением налогов. Дачники опасаются, что налоги вырастут, и предпочитают поскорее заработать на распродаже собственности, а не переоформлять ее и платить государству.

По данным онлайн-сервиса «Авито Недвижимость», уровень предложения дач в первом квартале вырос на 22% в сравнении с первым кварталом прошлого года. Эксперты напоминают, что до конца года россияне должны привести документацию на дачные участки и постройки в соответствие с новыми правилами.

Вот уже год Росреестр проводит массовую кампанию по постановке на учет всех объектов недвижимости на дачных и приусадебных участках. Для выявления незарегистрированных объектов власти теперь применяют технические достижения – фотосъемку с самолетов или с беспилотников. На сами участки инспектора даже не заходят. После таких облетов владельцам гаражей, бань и прочих сооружений на дачных участках теперь автоматически начисляется налог на имущество физических лиц, поскольку их автоматически регистрируют в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН). По оценкам Счетной палаты, в России 100–150 млн незарегистрированных в ЕГРН объектов. Среди них сараи, коровники, гаражи, бани и непосредственно жилые дома.

Вот по этой причине дачники, на чьих участках стоит, к примеру, бытовка либо сарайчик, торопятся избавиться от неликвидной недвижимости, чтобы не платить. «Разве баня и гараж – это не имущество? Маленькое, но имущество. И налоги на них надо платить», – заявил по этому поводу адвокат по «дачной амнистии» Леонид Ольшанский «Известиям».

Правда ли, что налогом теперь будут облагаться даже теплицы? Кривотолками по этому поводу в минувшие выходные были переполнены социальные сети. Накануне Федеральная налоговая служба России выступила с разъяснениями, чтобы успокоить садоводов-любителей, которые в эти дни готовятся открыть дачный сезон.

Оказывается,

налог на имущество физических лиц взимается только с собственности, сведения о которой внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) или представлены в налоговые органы из бюро технической инвентаризации.

Регистрировать ли в ЕГРН хозпостройки, определяет сам владелец. Он же всегда вправе оспорить случайное попадание своей бани в ЕГРН в результате аэрофотосъемки объектов.

Судя по толкованию ФНС, объект собственности облагается налогом только в том случае, если он отвечает признакам недвижимости: прочно связан с землей (имеет фундамент) и его перемещение невозможно без несоразмерного ущерба его назначению (читай: разрушения). Хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, в ЕГРН не регистрируются. То есть за объекты, не имеющие капитального фундамента – теплицы, хозблоки, бытовки, навесы, некапитальные временные строения и так далее, платить налог не придется, говорит ФНС.

Если хозпостройка все же попала в ЕГРН, но ее площадь не превышает 50 квадратных метров, владелец все равно может освободиться от налога. По федеральному закону, такая льгота применяется только для одной хозпостройки на участке. Правда, закон позволяет самим муниципалитетам при желании расширять льготный режим на своей территории. Это касается и площади постройки, и количества построек (вплоть до неограниченного числа), и перечня тех категорий дачников, которые имеют право на поблажку.

При этом никак нельзя освободить от налогов те объекты недвижимости, которые используются владельцем в предпринимательской деятельности. То есть если на участке стоят теплицы площадью даже меньше 50 квадратов, но в которых выращиваются овощи на продажу, то, даже если эти постройки не имеют фундамента, платить все-таки придется.

Правда, в толковании, которое дает ФНС, не указаны критерии, по которым сборщики налогов определяют, что помидоры из данной теплицы хозяин растит именно на базар, а не для собственного прокормления. Видимо, бремя такого доказательства будет лежать на плечах самого дачника.