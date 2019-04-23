Эксперты объяснили распродажу дачных домов в России

Резкий рост предложений о продаже дачных домов, который зафиксирован на вторичном рынке загородной недвижимости в России в первом квартале, связан с нежеланием владельцев платить высокие налоги, считают эксперты.

По данным онлайн-сервиса «Авито Недвижимость», уровень предложения дач в первом квартале 2019 года вырос в сравнении с первым кварталом прошлого года на 22%. Эксперты объясняют это тем, что до конца 2019 года россияне должны привести документацию на дачные участки и постройки в соответствие с новыми правилами, передает РИА «Новости – Недвижимость».

Владельцы дач, по мнению экспертов, опасаются, что налоговые платежи вырастут, и предпочитают заработать на продаже собственности, а не переоформлять ее.

В риелторской компании «Миэль» связывают рост предложения с той же причиной.

«Увеличение налогового бремени подталкивает владельцев дач, которые не пользуются своими объектами, выставить их на продажу – многие принимают решение продавать недвижимость вместо того, чтобы пользоваться ею от случая к случаю», – объяснила руководитель отдела продаж городской и загородной недвижимости офиса компании «На Киевской» Светлана Вольская.

Замгендиректора девелоперской компании «Каскад недвижимость» Ольга Магилина отметила, что от дач в первую очередь избавляются владельцы неликвидных домиков, которые не приспособлены для круглогодичного проживания. Оценку подтверждают и риелторы, которые работают с дорогостоящей недвижимостью.

«Какого-то резкого роста предложения на загородном рынке мы не наблюдаем. Есть небольшой рост предложения, но он носит традиционный сезонный характер. Более того, уже несколько лет существует дефицит на рынке аренды, а в продаже еще с прошлого года находятся много неликвидных объектов», – заявила руководитель загородного отдела элитного агентства недвижимости Kalinka Group Наталия Королькова.

Юрист компании Urvista Глеб Подъяблонский, в свою очередь, заметил, что о необходимости платить налоги люди знали уже давно, при этом не все дачники стремились зарегистрировать постройки, а оттягивали это до последнего момента.

«Дачники возводили дома и постройки самовольно, своими силами. И налог с них как за объекты недвижимости никто не платил. Но государство начало закручивать гайки и заставлять ставить на учет дачные домики, включать их в реестр налогооблагаемых объектов и платить с них налог на недвижимость. Но это надо было сделать уже давно. А ставить постройки на учет люди начали только сейчас. Вот и получают «письма счастья», и у людей возникло ощущение, что теперь ввели новые налоги», – пояснил он.

В феврале в Госдуме начали рассматривать поправки в Кодекс об административных правонарушениях об исключении понятия «дачный дом» в связи с вступлением в силу закона о садоводстве и огородничестве.

Напомним также, в правительстве поддержали идею разрешить направление материнского капитала на строительство садового дома.