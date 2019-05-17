Boeing объявила об исправлении программного обеспечения самолетов 737 Max

Корпорация Boeing завершила работу над изменениями в программном обеспечении самолетов Boeing 737 MAX, эксплуатация которых была прекращена после катастроф в Индонезии и Эфиопии, сообщило Reuters.

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США решило провести конференцию с участием представителей стран, эксплуатирующих самолеты Boeing-737 MAX, на которой им будет предоставлена информация об обновлении программного обеспечения для лайнеров и об изменениях в процессе подготовки пилотов этих самолетов. Мероприятие состоится 23 мая в Форт-Уэрте (штат Техас), передает ТАСС.

При этом авиастроительная корпорация все еще предоставляет затребованную Федеральным авиационным управлением (ФАУ) США информацию, в том числе о том, как должны действовать пилоты в различных режимах полета.

Решение о сроках проведения сертификационных летных испытаний, как ожидается, будет принято после завершения этапа представления всей затребованной авиарегулятором США информации.

Ранее глава Boeing подтвердил системный сбой в разбившихся авиалайнерах.

Федеральный авиарегулятор США заявил, что не проверял системы Boeing 737 MAX, отказ которых привел к крушению авиалайнеров в Индонезии и Эфиопии. Позднее Boeing признала, что сигнал о критической неисправности 737 MAX мог не работать.

Газета ВЗГЛЯД писала, что новую авиакатастрофу Boeing может не пережить.

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