Одесских полицейских высмеяли за акцию с гигантской «неприличной» вышиванкой

Сотрудники патрульной полиции Одессы и военнослужащие Нацгвардии Украины провели патриотическую акцию в честь Дня вышиванки, выложив эту рубаху из служебных машин; в соцсетях, однако, сочли получившееся изображение похожим на мужской половой орган.

Правоохранители расставили служебные машины «в форме огромной рубахи», а сами выстроились, изображая вышитый герб Украины. Таким образом они показали, что «ценят традиции и историю Украины», а также «генетический код украинской нации», сообщает «Думская».

Представитель Нацгвардии капитан Владимир Белов сообщил, что изначально планировалось составить вышиванку из 25 служебных автомобилей, но из-за нехватки места пришлось выложить ее из 15 машин и примерно 70 человек.

«Вышиванка вышла немного квадратной, ее размер – примерно 20 на 20 метров», – отметил он.

В соцсетях обратили внимание на странную форму «вышиванки».

Журналист Александр Васильев опубликовал фото «вышиванки» и подписал: «По мнению одесских полицейских это вышиванка».

«Сегодня полицейские возле памятника Дюку из автомобилей выложили изображение .... нет не того, что многие из вас подумали – это, типа, вышиванка. Одесса, почему у нас практически все через орган, который находится недалеко от этой «вышиванки»?» – отметили в Twitter «Одесская истирия».

Сегодня полицейские возле памятника Дюку из автомобилей выложили изображение .... нет не того, что многие из вас подумали - это, типа, вышиванка. #Одесса почему у нас практически все через орган, который находится недалеко от этой “вышиванки“? pic.twitter.com/geoVTAczPl — Одесская истирия (@OdessaHistory) 16 мая 2019 г.

«То ли я бесконечно испорчен, то ли это нифига не вышиванка», – пишет пользователь Twitter Лютый.

В комментариях на портале «Думская» также высмеяли «вышиванку».

«Да, да, на фото именно вышиванка», – пишет AsaDorius.

«Похоже на несколько другую продолговатую цилиндрическую фигуру с двумя округлостями у основания», – пишет Заратустра.

«Внутренние органы как-никак», – отметил пользователь Чудо Чудное.