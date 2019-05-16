Московскую резиденцию патриарха Кирилла забросали дымовыми шашками

У резиденции патриарха Кирилла в Чистом переулке в Москве два человека в маске провели акцию протеста против строительства храма в сквере Екатеринбурга – они потребовали извинений за ситуацию и бросили дымовые шашки, заявил пресс-секретарь предстоятеля РПЦ священник Александр Волков.

«Два человека в масках развернули плакат «Извинись за Екб» и бросили дымовые шашки. Их подельники сняли происходящее на видео, после чего все сели в машину и уехали», – передает его слова «Интерфакс».

Сотрудники Московской патриархии написали заявление в полицию.

Ответственность за акцию взяла на себя «Ассоциация народного сопротивления», которая говорит об уважении ко всем конфессиям, но считают РПЦ «коммерческой структурой».

В Екатеринбурге в понедельник и вторник прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в ситуации.

В четверг Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что в ситуации со строительством храма в парке нужно учитывать мнение жителей Екатеринбурга, но не активистов, которые решили на этом пиариться.

Для разрешения конфликта он предложил провести опрос. Власти Екатеринбурга заявили, что проведут опрос.