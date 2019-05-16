Языковую квоту для телеканалов повысили в законе об украинизации

На Украине повысили квоту для общенациональных телеканалов на вещание на украинском языке с 75% до 90%.

В законе «О функционировании украинского языка, как государственного» предусмотрена квота для телевидения. Она составляет 90% для общенациональных каналов и 80% – для местных, передает ТАСС.

Однако когда законопроект обсуждался в украинском парламенте перед его голосованием, она была ниже – 75%. Это вызвало неоднозначную реакцию в местной прессе.

Также из закона исключили норму, по которой допускалось использование других языков без дублирования и озвучивания в выступлениях, интервью, комментариях, пояснениях лиц, участвующих в передаче.

Напомним, 14 мая документ был подписан спикером Рады Андреем Парубием. Действующий глава государства Петр Порошенко подписал его 15 мая.

После вступления в силу закона на Украине планируется назначить уполномоченного, который будет следить за использовали украинский язык при исполнении обязанностей, а также назначать размеры штрафов.

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