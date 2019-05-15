Орешкин призвал Росстат сообщать в органы о попытках исправить статистику

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин призвал сотрудников Росстата сигнализировать о попытках заинтересованных лиц исправить официальные статистические данные.

При любой попытке подправить статистику необходимо обращаться в правоохранительные органы, заявил Орешкин, передает РИА «Новости».

«Все больше и больше на данные Росстата опираются при принятии тех или иных управленческих, финансовых, кадровых решений, поэтому понятно, что у отдельных людей могут возникать желания эту статистику подправить для того, чтобы решения принимались те, которые нужны. Как раз задача всех здесь, кто сидит в зале, сделать так, чтобы, во-первых, о любой такой попытке сразу узнавали соответствующие правоохранительные органы и такие попытки пресекались максимально жестко. Во-вторых, это защита независимости и качества данных», – сказал министр.

Как отметил глава Минэкономразвития, каждый сотрудник должен понимать важность предоставления объективной и независимой статистики как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Ранее Орешкин заявил о возможности влияния на статистику в некоторых регионах России при отражении эффективности работы главы субъекта.