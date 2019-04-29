Орешкин предупредил о риске «подкручивания» статистики в регионах

Глава Минэконоразвития Максим Орешкин заявил о возможности в некоторых регионах страны при отражении эффективности работы главы субъекта федерации влиять на статистические данные.

«Перед новым главой Росстата Павлом Малковым в том числе поставлена задача не только качественной и объективной, но и независимой статистики. Риски попыток влияния отдельными регионами на облстаты существуют – хотя они являются территориальными подразделениями федеральных органов. Облстаты работают на территориях, и возможность вмешательства в их работу хотя и минимизирована, но есть», – сказал он в интервью газете «Коммерсант».

Он уточнил, что независимость статистики от отдельно взятого чиновника, намеренного что-то «подкрутить», будет контролироваться системой сплошного сбора данных.

«Вообще вопрос давления на Росстат шире, вопрос не только в губернаторах – на самом деле система сбора статинформации и без этого неплохо защищена от искажений. Дело не в этом. За последний год на статистику люди стали смотреть гораздо внимательнее, ее начали детальнее анализировать и ставить перед нами больше вопросов. Повышенный спрос на статистику должен автоматически вызывать повышенное предложение более качественной статистики», – уточнил Орешкин.

Напомним, 26 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности руководителей регионов, согласно которому администрация главы государства к началу лета 2019 года представит на утверждение президента методику расчета показателя эффективности работы губернаторов.