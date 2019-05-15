В России открылся первый Окружной центр подготовки добровольцев к 75-летию Победы

В среду в Барнауле состоялось открытие Координационного центра Сибирского федерального округа по подготовке волонтеров к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Алтайский край стал одним из восьми победителей Всероссийского конкурса, который проводился Движением «Волонтеры Победы» и Федеральным агентством по делам молодежи, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

«Волонтеров Победы» и гостей торжественного открытия центра поздравил губернатор Алтайского края Виктор Томенко; он отметил, что для региона «очень почетно стать центром подготовки волонтерского корпуса Сибирского федерального округа».

«Наш регион уже много лет является организатором краевых, окружных, всероссийских и международных мероприятий в сфере добровольчества. Правительство Алтайского края будет всячески поддерживать работу Окружного центра. Работа предстоит большая. Ребята у нас талантливые и ответственные. Пожелаем им удачи!», – добавил он.

Руководитель ВОД «Волонтеры Победы», член Центрального штаба ОНФ Ольга Амельченкова сказала на церемонии открытия, что данный центр «поможет в наборе и обучении добровольцев юбилейного года Победы».

«Мы планируем подготовить свыше 170 тыс. человек не только в России, но и в других странах мира. Международная команда волонтеров 75-летия Победы будет помогать ветеранам, проводить субботники на памятных местах, сопровождать парады и Бессмертный полк, а также организовывать другие события, напоминающие о трагедии и подвигах Второй Мировой войны», – рассказала она.

Также почетными гостями мероприятия стали Герой России Алексей Романов, Герой Советского Союза Валерий Бурков, Герой России, летчик-космонавт, депутат Государственной Думы Максим Сураев, депутат Государственной Думы Наталья Кувшинова, олимпийская чемпионка, участник 5 Паралимпийских игр Татьяна Ильюченко.

Первым проектом Окружного центра стала передвижная историческая квест-комната виртуальной реальности «Сталинградская битва». Она переносит участников в атмосферу обороняющегося Сталинграда, где необходимо отстоять Дом Павлова.

Квест-комнату «Волонтеры Победы» вместе с президентом России Владимиром Путиным запустили 2 февраля 2018 года в Волгограде. Ее участниками успели стать более 5 тыс. человек.

«В Алтайском крае квест-комната будет находиться около месяца. В Барнауле она разместится в Алтайском государственном университете с 17 по 30 мая. Жители и гости краевой столицы смогут стать участниками виртуальной реальности абсолютно бесплатно. 1 июня квест-комната переедет в Бийск. Финальной точкой ее пребывания станет молодежный форум «Алтай – территория развития», – рассказал Максим Банных, координатор Окружного центра Волонтеров Победы в Сибирском федеральном округе.

Всероссийский конкурс на определение окружных координационных центров по подготовке волонтеров к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне проводился с 5 марта по 11 апреля ВОД «Волонтеры Победы» совместно с Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Победителями стали: Курская область (Центральный федеральный округ); Ленинградская область (Северо-Западный федеральный округ); Волгоградская область (Южный федеральный округ); Нижегородская область (Приволжский федеральный округ); Кабардино-Балкарская Республика (Северо-Кавказский федеральный округ); Ханты-Мансийский автономный округ (Уральский федеральный округ); Алтайский край (Сибирский федеральный округ); Сахалинская область (Дальневосточный федеральный округ).

Старт работы центров запланирован на май-июнь 2019 года.