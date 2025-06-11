Рубио возмутился санкциями Британии против министров Израиля

Рубио осудил Британию и союзников за санкции против министров Израиля

Tекст: Вера Басилая

Госсекретарь США Марко Рубио резко осудил решение Британии и еще четырех стран ввести санкции против двух израильских министров, передает Politico.

По словам Рубио, «эти санкции не способствуют усилиям США по достижению перемирия, возвращению всех заложников домой и окончанию войны».

«Мы просим наших партнеров не забывать, кто настоящий враг. Соединенные Штаты призывают отменить санкции и стоят плечом к плечу с Израилем», – заявил госсекретарь США.

Британия, Норвегия, Канада, Австралия и Новая Зеландия объявили о введении санкций против министра национальной безопасности Израиля Итавара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича. Их обвинили в «разжигании экстремистского насилия» против палестинцев.

Министры Бен-Гвир и Смотрич считаются самыми радикальными членами правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ключевыми союзниками, поддерживающими его власть.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал решение о санкциях «возмутительным» и сообщил, что правительство Израиля соберется на экстренное заседание в начале следующей недели, чтобы определить ответные меры.

Посол США в Израиле Майк Хакаби также раскритиковал санкции, заявив, что они являются «невероятным превышением полномочий», и предупредил, что США «отреагировали бы соответствующим образом».

Глава МИД Британии Дэвид Лэмми объяснил, что Бен-Гвир и Смотрич в течение многих месяцев разжигали насилие против палестинцев.

Ранее известные представители британской культуры потребовали от премьер-министра Британии прекратить поставки оружия Израилю и содействовать перемирию в Газе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал власти Британии, Франции и Канады за заявления о возможном признании Палестины государством и требования прекратить операцию в секторе Газа.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности признания Палестины государством в июне.