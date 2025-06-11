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    Новые санкции ЕС станут реальным вызовом лишь в одном случае
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    Мединский предупредил Киев о новых территориальных потерях
    Стало известно о переброске бомбардировщиков Ту-160 из Энгельса на Чукотку
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мертвые рассказывают об Украине красноречивее, чем живые

    Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на белорусско-украинскую границу, украинская сторона отказалась их принимать. За шесть тысяч погибших украинское государство должно выплатить их семьям компенсацию около 2 млрд долларов. У Киева этих денег нет. Но существует и политическое измерение проблемы.

    0 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Немцы не идиоты, просто они нас ненавидят

    Раньше немцы раскаивались в своем нацистском прошлом, а теперь все переворачивается с ног на голову. Многие – не все – немцы сейчас говорят, что гитлеровский нацизм был и не злом вовсе. Наоборот! Они верят, что Гитлер боролся со злом.

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Новый папа римский не хочет быть капелланом НАТО

    Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».

    13 комментариев
    11 июня 2025, 11:22 • Новости дня

    Рубио возмутился санкциями Британии против министров Израиля

    Рубио осудил Британию и союзников за санкции против министров Израиля

    Рубио возмутился санкциями Британии против министров Израиля
    @ Anna Rose Layden/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский госсекретарь Марко Рубио назвал недавние санкции против израильских министров контрпродуктивными и призвал к их отмене, сообщает Politico.

    Госсекретарь США Марко Рубио резко осудил решение Британии и еще четырех стран ввести санкции против двух израильских министров, передает Politico.

    По словам Рубио, «эти санкции не способствуют усилиям США по достижению перемирия, возвращению всех заложников домой и окончанию войны».

    «Мы просим наших партнеров не забывать, кто настоящий враг. Соединенные Штаты призывают отменить санкции и стоят плечом к плечу с Израилем», – заявил госсекретарь США.

    Британия, Норвегия, Канада, Австралия и Новая Зеландия объявили о введении санкций против министра национальной безопасности Израиля Итавара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича. Их обвинили в «разжигании экстремистского насилия» против палестинцев.

    Министры Бен-Гвир и Смотрич считаются самыми радикальными членами правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ключевыми союзниками, поддерживающими его власть.

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал решение о санкциях «возмутительным» и сообщил, что правительство Израиля соберется на экстренное заседание в начале следующей недели, чтобы определить ответные меры.

    Посол США в Израиле Майк Хакаби также раскритиковал санкции, заявив, что они являются «невероятным превышением полномочий», и предупредил, что США «отреагировали бы соответствующим образом».

    Глава МИД Британии Дэвид Лэмми объяснил, что Бен-Гвир и Смотрич в течение многих месяцев разжигали насилие против палестинцев.

    Ранее известные представители британской культуры потребовали от премьер-министра Британии прекратить поставки оружия Израилю и содействовать перемирию в Газе.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал власти Британии, Франции и Канады за заявления о возможном признании Палестины государством и требования прекратить операцию в секторе Газа.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности признания Палестины государством в июне.

    11 июня 2025, 00:59 • Новости дня
    Британский адмирал по-русски ответил на вопрос, придется ли учить русский язык

    Британский адмирал по-русски ответил на вопрос о необходимости учить русский язык

    Британский адмирал по-русски ответил на вопрос, придется ли учить русский язык
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Начальник штаба обороны вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин по-русски прокомментировал заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что без увеличения военных расходов британцам придется учить русский язык.

    Радакин посетил заседание комитета по обороне Палаты общин британского парламента. Там его попросили ответить, согласен ли он с заявлением Рютте. Радакин по-русски сказал: «Нет».

    «Мне так хочется сказать «нет», – заявил он под смех депутатов. Однако он согласился с тем, что «мир претерпевает изменения», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рютте заявил изданию The Daily Telegraph, что жителям Британии «лучше научиться говорить по-русски», если страна не увеличит расходы на оборону до 5% ВВП.

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    8 июня 2025, 19:52 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему европейцев пугают «вторжением» России

    Политолог Козюлин: Политики пугают европейцев «вторжением» России ради денег и власти

    Эксперт объяснил, почему европейцев пугают «вторжением» России
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Тема якобы возможной российской агрессии становится для политиков ЕС спасательным кругом. С ее помощью они объясняют местному населению все собственные ошибки, отодвигая тем самым возможность прихода ко власти правых кандидатов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее в ФРГ спрогнозировали, что Москва нападет на Европу через четыре года.

    «Европа переживает не лучшие времена. В ЕС накопилось большое число политических, экономических и социальных вызовов, решить которые местные управленцы не способны. Соответственно, в данной ситуации наиболее простым решением становится попытка сбросить вину за происходящее на плечи внешнего игрока», – говорит Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Разумеется, первой на ум в таком вопросе приходит Россия. Сейчас Дональд Трамп активно продвигает идею о том, что именно ЕС должен начать платить за собственную безопасность. Соответственно, чтобы лишний раз не ссориться с США, европейские лидеры объясняют потребность в увеличении военных расходов возможной агрессией Москвы», – рассуждает он.

    «Это же и оправдание перед гражданами ЕС. Взять денег неоткуда, соответственно, под нож пойдут социальные программы. Значит, уровень жизни рано или поздно заметно просядет. Людям необходимо объяснить, что им придется «затянуть пояса» ради великой цели – противостояния с мнимой угрозой с Востока», – добавляет эксперт.

    «Таким же образом лидеры Европы как бы откатываются назад, трактуя свои бессмысленные решения о разрыве связей с Россией в качестве насущной необходимостью. Прекращение торговых контактов привело к росту цен на электроэнергию, газ. Местным жителям это не особо нравится, но до них плавно доносят простую мысль: рано или поздно конфликт с Москвой в любом случае привел бы к этому», – полагает собеседник.

    «Недовольство властью в ЕС растет. Во многих странах заметна тенденция «правого разворота». Заявления об угрозе со стороны России могут служить и способом избавления от оппонентов: перспективных и ярких политиков будут называть пособниками Москвы. Какой-то процент избирателей это действительно способно отпугнуть», – заключил Козюлин.

    Ранее генинспектор бундесвера Карстен Бройер заявил, что членам НАТО необходимо подготовиться к возможному нападению со стороны России к 2029. По его оценке, РФ ежегодно производит сотни танков, которые могут быть использованы против стран Балтии, пишет BBC. Он также отметил, что угроза со стороны Москвы впервые за 40 лет его карьеры стала «наиболее осязаемой».

    Схожие «прогнозы» в марте делал и глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он отметил, что Россия будет готова атаковать Европу к 2030 году при условии, если Украина капитулирует. Дипломат заявил, что ЕС следует готовиться к подобному сценарию, а также продолжать наращивать поддержку ВСУ.

    При этом британский премьер Кир Стармер недавно подчеркнул важность создания Лондоном дюжины новых подводных лодок. Данную инициативу он также объяснил возможным конфликтом со стороны России, цитирует его CBS. «Угроза, с которой мы сталкиваемся, более серьезная, более непредсказуемая, чем когда-либо со времен Холодной войны», – подчеркнул он.

    Кроме того, в начале июня в Польше и странах Балтии состоялись масштабные военные учения Griffin Lightning, в рамках которых военные имитировали отражение атаки со стороны России, пишет Euronews. В рамках данных действий солдаты отрабатывали возможности интеграции и взаимодействия при столкновении с Москвой.

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    10 июня 2025, 22:44 • Видео
    Новая гражданская война в США. Началось?

    Массовые беспорядки и столкновения с полицией в Калифорнии проходят под мексиканскими флагами. Ранее этот штат действительно был частью Мексики. США начали расходиться по швам?

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    9 июня 2025, 04:23 • Новости дня
    Израиль заявил об «окончании шоу» на «селфи-яхте» с Гретой Тунберг
    Израиль заявил об «окончании шоу» на «селфи-яхте» с Гретой Тунберг
    @ Israel Foreign Ministry

    Tекст: Ирма Каплан

    Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что с экипажем яхты Madleen все в порядке, выложив видео в соцсети Х.

    «Все пассажиры «селфи-яхты» (так в Израиле иронично называют Madleen – прим. ВЗГЛЯД) живы и невредимы. Им были предоставлены бутерброды и вода. Шоу окончено», – сказано в посте с видео экипажа яхты.

    За полчаса до этого в аккаунте израильского МИД сообщили, что «селфи-яхта»  знаменитостей направляется к берегам Израиля.

    «Ожидается, что пассажиры вернутся в свои родные страны. В то время как Грета и другие пытались организовать провокацию в средствах массовой информации, единственной целью которой было добиться известности», – написали в аккаунте  МИД Израиля.

    До этого там появлялась информация о том, что военно-морские силы Израиля поддерживают связь с яхтой, используя международную гражданскую систему связи, и о том, что военно-морские силы Израиля приказали Madleen сменить курс в связи с приближением к запретной зоне.

    «Министерство иностранных дел хотело бы разъяснить следующее: морская зона у побережья Газы закрыта для несанкционированных судов в рамках юридической морской блокады в соответствии с международным правом», – говорится в одном из постов министерства до того, как в интернете стали появляться сообщения о нападении на яхту, исчезновении связи с экипажем и прочее.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, коалиция «Флотилия свободы» заявила, что израильские военные высадились на судно, направляющееся в Газу, после чего связь с членами экипажа пропала.

    Коментарии (5)
    10 июня 2025, 13:24 • Новости дня
    Израиль опроверг заявление посла о поставках Киеву комплексов Patriot
    Израиль опроверг заявление посла о поставках Киеву комплексов Patriot
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Израиль опроверг информацию посла Тель-Авива в Киеве Михаила Бродского о поставках своих систем Patriot Украине.

    Заявление посла Тель-Авива в Киеве о поставках Украине устаревших ракетных комплексов Patriot не соответствует действительности, передает РИА «Новости».

    В израильском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Израиль не передавал Украине системы Patriot.

    Напомним, Бродский заявил, что израильские комплексы Patriot, находившиеся на вооружении страны с 1990-х годов, были переданы Киеву для поддержки украинской ПВО.

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    8 июня 2025, 19:48 • Новости дня
    Армия Израиля получила приказ остановить судно «Флотилии Свободы» с Гретой Тунберг

    Tекст: Ольга Иванова

    Военное руководство Израиля получило указание предотвратить прибытие к берегам Газы судна с гуманитарной помощью и активистами, среди которых находится Грета Тунберг.

    Израильский министр обороны Израэль Кац распорядился заблокировать судно «Мадлен», следующее к сектору Газа с гуманитарной помощью и группой активистов, сообщает Politico. В числе пассажиров корабля находится шведская экоактивистка Грета Тунберг. В заявлении министра отмечается, что Израильские силы обороны должны «принять любые необходимые меры», чтобы не допустить прибытия флотилии к берегам Газы.

    Кац заявил: «Израиль будет противодействовать любым попыткам нарушить блокаду или помочь террористическим организациям – на море, в воздухе и на суше». Судно «Мадлен» управляется коалицией Freedom Flotilla Coalition и ранее в этом месяце вышло из Италии. Организаторы называют свою миссию мирным актом гражданского сопротивления и подчеркивают, что на борту находятся предметы первой необходимости, медицинские принадлежности и детские протезы.

    По данным организаторов, судно находилось примерно в 160 морских милях от Газы. Представители Freedom Flotilla Coalition заявили: «Мы не позволим себя запугать», обвинив министра в угрозе незаконным применением силы против гражданских лиц.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль не позволит паруснику Madleen с Гретой Тунберг и гуманитарной помощью приблизиться к Газе.

    В начале июня гуманитарное судно с Тунберг и другими активистами отправилось из итальянского порта Катания в сектор Газа, несмотря на риск атак. Еще в мае Тунберг и актер из сериала «Игры престолов» Лиам Каннингем присоединиолись к гуманитарной миссии коалиции «Флотилия Свободы» (Freedom Flotilla Coalition (FFC).

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в Мюнхене, что раз Европа терпела выступления Греты Тунберг, то адаптируется и к выражениям Илона Маска.

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    9 июня 2025, 14:27 • Новости дня
    Лавров обвинил Лондон в поддержке атак Киева против России
    Лавров обвинил Лондон в поддержке атак Киева против России
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров, выступая на «Форуме будущего – 2050», заявил, что Украина была бы беспомощна в проведении террористических атак против России без поддержки Британии.

    По словам министра, Лондон полностью помогает Киеву в подобных действиях, передает ТАСС. Лавров отметил на примере событий в Курской области, что там отсутствуют объекты, связанные с ведением боевых действий, однако атаки все равно происходят.

    Он добавил: «Очевидно, что это делается украинской стороной, но она была бы беспомощной без поддержки англичан. Хотя кто знает, может быть, там по инерции еще и спецслужбы США участвуют, но британцы – 100 процентов».

    Лавров подчеркнул, что риски нарастания террористической угрозы со стороны Киева существуют, и власти России будут делать все, чтобы эти угрозы были подавлены. Министр также указал на важность повышения бдительности населения и активную работу российских спецслужб по предотвращению подобных инцидентов.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейские страны поддерживают Киев в продолжении конфликта на Украине.

    Сообщалось, что Британия планирует увеличить поставки беспилотников для Украины с 10 тыс. единиц в 2024 году до 100 тысяч в 2025 году.

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    11 июня 2025, 09:50 • Новости дня
    В Тель-Авиве развернули гигантский российский флаг ко Дню России
    В Тель-Авиве развернули гигантский российский флаг ко Дню России
    @ vk.com/rentvchannel

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Тель-Авива в честь приближающегося Дня России растянули российский флаг площадью более 600 кв. метров.

    В Тель-Авиве прошла акция, в ходе которой израильтяне развернули российский флаг площадью более 600 кв. метров, передает ТАСС.

    Мероприятие было приурочено к предстоящему празднованию Дня России, который отмечается 12 июня. В акции приняли участие десятки человек.

    После развертывания флага прошли праздничные гулянья. Участники мероприятия исполняли русские песни, водили хороводы и угощались традиционными блюдами.

    День России ежегодно празднуется 12 июня. В этот день в 1990 году был принят документ о государственном суверенитете РСФСР. Позднее дата получила статус официального государственного праздника и нерабочего дня.

    Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что отношения России и Израиля переживали взлеты и падения, стороны сохраняют взаимное уважение.

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    10 июня 2025, 10:24 • Новости дня
    Израиль выслал Грету Тунберг во Францию
    Израиль выслал Грету Тунберг во Францию
    @ Israel Foreign Ministry

    Tекст: Дарья Григоренко

    Шведская экоактивистка Грета Тунберг находится в самолете, который вылетает из Израиля во Францию, сообщила пресс-служба израильского МИД.

    В заявлении отмечается, что шведская экозащитница находится на борту самолета, покидающего Израиль, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что все пропалестинские активисты с судна «Мадлин», включая Грету Тунберг, были доставлены израильскими властями в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

    Нкануне официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что действия израильских военных против судна «Мадлен», следовавшего с гуманитарной помощью в сектор Газа, Иран назвал пиратством.

    Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что с экипажем яхты Madleen, на борту которой находилась Грета Тунберг, все в порядке. Коалиция «Флотилия свободы» заявила, что израильские военные высадились на судно, направляющееся в Газу, после чего связь с экипажем пропала.

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    10 июня 2025, 02:20 • Новости дня
    Европейцев предупредили о нашествии пожирающего провода супермуравья

    Sun: Супермуравей из Средиземноморья угрожает городам Европы

    Европейцев предупредили о нашествии пожирающего провода супермуравья
    @ Pia Bayer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Супермуравей Tapinoma magnum является аборигеном Средиземноморья, но быстро распространился на север во Францию, Германию и Швейцарию, так как образует огромные колонии и вскоре заполонит европейские города, пишет Sun.

    Вид муравьев под названием Tapinoma magnum родом из Средиземноморья и Северной Африки (Алжира, Марокко, Туниса, Испании и Италии), но быстро распространился на север, благодаря способности создавать суперколонии численностью до 20 млн особей на 60 акрах (24 га), которые «практически невозможно» искоренить, пишет Sun.

    «А любого, кто осмелится раздавить T. magnum, постигнет невыносимый запах  прогорклого масла», – сказано в материале.

    В Швейцарии на прошедшей недели ползучие захватчики попали на страницы газет, так как чиновники в регионах вокруг Цюриха пытаются вытеснить вредителей.

    Но за последние несколько лет этот вид муравьев распространился дальше на север, во Францию, Бельгию, Германию, Швейцарию и Нидерланды.

    По словам Нила Галлахера из Британской ассоциации контроля над вредителями (BPCA), муравьи движутся на север в основном за счет импорта садоводческой продукции, особенно горшечных растений и деревьев из Средиземноморья.

    Они обладают «замечательной устойчивостью к холоду», выдерживая суровые немецкие зимы, и могут отлично жить в неблагоприятных городских условиях.

    Тревожной для людей особенностью T. magnum является «неутомимое стремление расширяться» и создавать суперколонии.

    «Когда две колонии сталкиваются друг с другом, они объединяются «в союзе», а не нападают друг на друга, постепенно образуя одну огромную колонию с несколькими королевами», – пишет газета.

    Насекомые строят гнезда в земле и вызывают провалы на дорогах и тротуарах.

    В немецком городе Кель деятельность суперколоний привела к перебоям в подаче электроэнергии и подключении к интернету, поскольку насекомые перекусывали электрические кабели.

    Но это мелочи по сравнению с колонией в швейцарском Фолькетсвиле, где площадь размером с 35 футбольных полей кишит назойливыми насекомыми.

    По словам специалистов, чтобы побороть ползучее нашествие, необходимы массовые скоординированные усилия с проработанным планом действий, так как одиночные попытки с ними совладать бесполезны.

    Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, гигантские крысы стали угрозой второму по объему инвестиций городу Британии, так как забастовка мусорщиков в Бирмингеме может повредить не только его внешнему виду и жителям.

    До этого технолог-дезинфектор службы санитарной оценки Алексей Меньшиков рассказал газете ВЗГЛЯД, как бороться с поселившимися зимой на даче мышами.

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    9 июня 2025, 04:08 • Новости дня
    Связь с судном Madleen с Гретой Тунберг утрачена после высадки на борт израильтян

    Связь с судном с Гретой Тунберг утрачена после высадки на борт израильтян

    Tекст: Ирма Каплан

    Коалиция «Флотилия свободы» заявляет, что израильские военные высадились на судно, направляющееся в Газу, после чего связь с членами экипажа пропала.

    Израильские силы высадились на благотворительное судно Madleen, пытавшееся добраться до сектора Газа вопреки израильской морской блокаде, сообщила Коалиция флотилии свободы утром в понедельник, передает Reuters.

    Среди тех, кто находился на борту судна, были шведская активистка по защите климата Грета Тунберг и французский депутат Европарламента Рима Хассан.

    Израильские военные не дали никаких комментариев. Незадолго до заявления Коалиции флотилии свободы министерство иностранных дел Израиля опубликовало видео в соцсети X, на котором израильские ВМС общаются с Madleen по громкоговорителю, призывая его изменить курс.

    «Морская зона у побережья Газы закрыта для морского движения в рамках законной морской блокады. Если вы хотите доставить гуманитарную помощь в сектор Газа, вы можете сделать это через (израильский) порт Ашдод», – сказал израильский военный.

    Яхта с экипажем из 12 человек перевозила символический груз гуманитарной помощи, включая рис и детское питание.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац в воскресенье приказал военным не допустить Madleen в Газу, назвав миссию пропагандистской акцией в поддержку ХАМАС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале июня гуманитарное судно с Тунберг и другими активистами отправилось из итальянского порта Катания в сектор Газа, несмотря на риск атак. Еще в мае Тунберг и актер из сериала «Игры престолов» Лиам Каннингем присоединиолись к гуманитарной миссии коалиции «Флотилия Свободы» (Freedom Flotilla Coalition (FFC).

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    10 июня 2025, 21:57 • Новости дня
    Посол США в Израиле исключил создание Палестины на Западном берегу

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский дипломат заявил, что создание палестинского государства не является главной целью политики США.

    Посол США в Израиле Майк Хакаби усомнился в том, что создание палестинского государства остается целью Вашингтона, передает РИА «Новости». В интервью агентству Bloomberg он подчеркнул, что без значительных событий, способных изменить сложившуюся культуру, для палестинского государства «нет места».

    На вопрос о том, сохраняется ли стремление США к созданию независимого палестинского государства, дипломат ответил отрицательно. По словам Хакаби, если такое государство и появится, то, скорее всего, на землях, которые могут быть выделены одной из мусульманских стран, а не на Западном берегу реки Иордан.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности признания Палестины государством в июне.

    Более 300 известных британцев, включая актера Бенедикта Камбербэтча, певиц Энни Леннокс и Дуа Липу, подписали открытое письмо с требованием к правительству Британии прекратить поставки вооружения Израилю и поддержать палестинцев.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подверг критике западные страны за требование завершить операцию в Газе, увидев в этом угрозу роста террористической активности.

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    8 июня 2025, 14:14 • Новости дня
    Король Карл III отказался от верховой езды на параде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Король Карл III примет участие в параде в карете вместе с королевой Камиллой, поскольку из-за болезни отказался от традиции верховой езды, сообщила газета The Sunday Times.

    Карл III больше не будет участвовать в военных парадах верхом, передает ТАСС. The Sunday Times пишет, что во время ближайшего празднования официального дня рождения монарха, которое состоится 14 июня, король вместе с королевой Камиллой проедет в карете от Букингемского дворца к плацу конной гвардии.

    В материале газеты отмечается, что причина отказа Карла III от верховой езды – онкологическое заболевание, с которым король борется с начала прошлого года. «Это одна из немногих уступок, на которые он пошел, приспосабливаясь к жизни с онкологическим заболеванием и продолжая активно исполнять свои обязанности», – приводит издание слова источника.

    Решение отказаться от традиции «монарха в седле» связано с необходимостью адаптироваться к состоянию здоровья, однако сам Карл III продолжает выполнять большую часть своих публичных функций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, король Карл III назвал папу Франциска символом сострадания. Монарх отметил парадокс человеческой природы в своем недавнем выступлении. Король Карл III перенес визит в Бирмингем из-за побочных эффектов лечения рака.

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    10 июня 2025, 14:31 • Новости дня
    Иран получил доступ к ракетной программе Израиля

    Разведка Ирана получила доступ к документам ракетной программы Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Иранская разведка получила доступ к документам о ракетной программе Израиля и планирует поделиться данными.

    Министерство разведки Ирана заявило о получении доступа к израильской ракетной программе, причем Тегеран планирует поделиться некоторыми данными с антиизраильскими группировками, передает РИА «Новости».

    Иранский министр информации (разведки) Исмаил Хатиб назвал полученные документы «целой сокровищницей разведывательной информации».

    Документы содержат информацию о военной и ракетной программе Израиля, а также техническую документацию, имеющую отношение к проектам двойного назначения. Часть документов будет использована вооруженными силами Ирана, а другая – предоставлена дружественным странам и антиизраильским группировкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багхаи сообщил о новом раунде непрямых переговоров между Ираном и США, который пройдет в столице Омана 15 июня.

    Джеймс Ставридис допустил возможность совместной военной операции США и Израиля против иранской ядерной инфраструктуры, если не удастся договориться дипломатическим путем.

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    10 июня 2025, 13:03 • Новости дня
    Захарова назвала странными заявления посла Израиля о вооружении Киева

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила недоумение по поводу заявлений посла Израиля на Украине Михаила Бродского о поставках оружия Киеву.

    В своем Telegram-канале она назвала странными заявления Михаила Бродского о поставках оружия Киеву.

    Дипломат отметила, что МИД Израиля опроверг слова своего посла о поставках ракетных комплексов Patriot Киеву.

    Захарова подчеркнула, что подобные заявления Бродский делает регулярно, представляя их как факты, а не как личное мнение.

    Посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил, что израильские комплексы Patriot, находившиеся на вооружении страны с 1990-х годов, были переданы Киеву для поддержки украинской ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль увеличил поставки оружия в страны Евросоюза до рекордных объемов.

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    9 июня 2025, 09:27 • Новости дня
    Офис Нетаньяху заявил о правомерности перехвата судна Madleen

    Израиль назвал законной операцию по задержанию Madleen с Гретой Тунберг

    Tекст: Вера Басилая

    Операция израильской армии по задержанию судна Madleen с 12 пропалестинскими активистами, включая экоактивистку Грету Тунберг, прошла в полном соответствии с международным правом, заявил советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

    Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман уточнил, что армия действовала быстро и профессионально, а Израиль будет и дальше решительно пресекать любые угрозы безопасности как на суше, так и на море и в воздухе, передает ТАСС.

    По его словам, попытки нарушить морскую блокаду сектора Газа Израиль рассматривает как поддержку террористических организаций, таких как ХАМАС. Гендельман отметил, что по распоряжению министра обороны пассажирам Madleen покажут доказательства массовых зверств, совершенных ХАМАС 7 октября 2023 года. Он добавил, что те, кто выступает в роли гуманитарных активистов, должны понимать, в чьих интересах действуют и какие преступления совершают их союзники.

    Судно Madleen, входящее в коалицию «Флотилия свободы», отправилось с Сицилии 1 июня с гуманитарной помощью для Газы: на борту находится детское питание, подгузники, мука, рис, фильтры для воды, средства гигиены, медицинское оборудование.

    Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что с экипажем яхты Madleen, на борту которой находилась Грета Тунберг, все в порядке.

    Коалиция «Флотилия свободы» заявила, что израильские военные высадились на судно, направляющееся в Газу, после чего связь с экипажем пропала.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал военным не допустить Madleen в Газу и назвал миссию пропагандистской акцией в поддержку ХАМАС.

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