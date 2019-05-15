На Украине объяснили, почему Порошенко стал «мертвым гусем»

Пытаясь удержаться у власти, действующий президент Украины Петр Порошенко превратился даже не в хромую утку, а в «мертвого гуся», заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Нестор Шуфрич.

«То цепляние за власть, которое мы видим, когда раздаются должности и награды, принимаются стратегические решения человеком, который уже даже не хромая утка, а, простите, мертвый гусь, возмущает не только нас, но и как минимум 73% наших граждан, которые проголосовали именно против Порошенко», – приводятся его слова в заявлении на сайте партии.

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Хуже Порошенко

Таким же как Порошенко



Так Шуфрич отреагировал на процесс назначения даты инаугурации избранного главы украинского государства Владимира Зеленского.

Порошенко вместе со своей администрацией должен уйти как можно быстрее после всего, что он сделал с Украиной, добавил депутат Рады.

Напомним, Зеленский предположил провести инаугурацию 19 мая, но депутаты Рады настаивали на 28 мая. По закону инаугурация должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов.

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