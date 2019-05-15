Иран официально приостановил выполнение обязательств по ядерной сделке

Со среды, 15 мая, Иран официально приостанавливает выполнение части своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), передает ISNA со ссылкой на представителя Агентства по атомной энергетике исламской республики.

Уточняется, что решение принял Высший совет нацбезопасности Ирана, передает ТАСС.

Представитель Агентства также указал, что Тегеран, как и предупреждал ранее, может возобновить работы по обогащению урана и прекратить модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требования соглашения.

Напомним, 8 мая Иран на фоне новых угроз со стороны Соединенных Штатов заявил о приостановке части обязательств по ядерной сделке. Евросоюз не согласился следовать примеру США и намерен придерживаться условий ядерной сделки с Тегераном, призывая Вашингтон к сдержанности.

В Кремле призвали до последнего выполнять условия ядерной сделки с Ираном.