В Кремле призвали до последнего выполнять условия ядерной сделки с Ираном

Россия и Европа придерживаются мнения, что нужно до последнего выполнять условия ядерной сделки с Ираном и добиваться ее сохранения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что и Россия, и европейцы заявляют о необходимости до последнего выполнять условия СВПД и добиваться того, чтобы это соглашение оставалось в силе», – сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у России и ЕС возможность повлиять на США в вопросе ядерной сделки.

Он также заявил, что в Москве с непониманием относятся к позиции, когда Иран загоняют в угол, любое давление на Тегеран не способствует его большей сговорчивости.

«Президент (РФ Владимир) Путин неоднократно говорил о своем непонимании политики максимального давления. Более того, он достаточно аргументированно всегда показывал, что политика максимального давления приводит к тому, что какая-то страна буквально загоняется в угол и это, как показывает нам ближайшая история, новая история, никогда не приносит результата. Наоборот, процесс переговоров, процесс урегулирования заходит в тупик и не способствует большей сговорчивости той или иной стороны», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос, как в Москве относятся к политике максимального давления на Иран, о которой заявили США, и как оценивают шансы такого подхода на успех.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не согласился следовать примеру США и намерен придерживаться условий ядерной сделки с Тегераном, призывая Вашингтон к сдержанности, чтобы избежать военного конфликта с Ираном.

Напомним, 8 мая Иран приостановил часть обязательств по ядерной сделке. Тегеран заявил, что в течение двух месяцев должно быть подготовлено новое соглашение, иначе Иран начнет обогащать уран. На такой шаг Иран решился на фоне новых угроз со стороны США.