Помпео прокомментировал встречу с Путиным

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал встречу с главой российского государства Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Помпео заверил, что США не забывают о якобы имевшем место «вмешательстве» Москвы в американские выборы, но готовы искать «варианты, достичь компромисса, найти места, где есть пересекающиеся интересы», передает ТАСС.

Он заявил, что США «считают российское вмешательство в выборы в 2020 году неприемлемым» и намерены «делать все необходимое» для защиты выборов.

Помпео заявил, что Путин «очень хорошо» знает проблематику российско-американских отношений, и поэтому встреча в Сочи прошла продуктивно, передает РИА «Новости».

Помпео призвал Москву «работать вместе, чтобы изменить траекторию наших отношений во благо обеих стран»

Стороны разделяют общие задачи в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова и могут работать вместе над этой проблемой, сказал Помпео. По словам руководителя Госдепа, Путин «понимает, что США будут стоять во главе этого процесса».

Кроме того, Москва и Вашингтон смогли провести конструктивный диалог по Афганистану, сказал Помпео, отметив «общее прошлое»: «Россия была в Афганистане, мы находимся в Афганистане теперь уже 17 лет – и мы можем обсудить, как мы будем продвигаться дальше».

Также, по его словам, Россия и США достигли на состоявшихся в Сочи встречах ряда конкретных договоренностей относительно Сирии, но Помпео заявил, что не может о них рассказать.