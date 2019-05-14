Путин и Помпео не стали обсуждать Украину

В ходе встречи президента России Владимира Путина с госсекретарем США Майком Помпео в основном обсуждалась международная проблематика, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

В частности, речь шла о «разоруженческом, нераспространенческом досье», а также о «региональных проблемах» вокруг Сирии, Афганистана, Ливии, Ирана, Венесуэлы, КНДР, передает ТАСС.

По словам Ушакова, ситуация на Украине вообще не обсуждалась, передает РИА «Новости».

Также не рассматривалась судьба президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Москва при этом считает недопустимыми любые шаги, провоцирующие гражданскую войну в Венесуэле.

Иранская сделка обсуждалась коротко, российская сторона изложила свой подход. «Он критичный в отношении действий американской администрации. И президент, и госсекретарь достаточно много времени уделили перспективам возможного развития ситуации вокруг Ирана. Я бы сказал, что на этот счет была интересная дискуссия», – сказал Ушаков.

Путин заявил, что вопрос урегулирования ситуации в Афганистане идет сложно, нужно добиваться прогресса и активнее взаимодействовать.

Президент России подчеркнул необходимость сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии. Обсуждение ситуации в САР носило конструктивный характер, сказал Ушаков. Путин и Помпео обсудили важность запуска работы Конституционного комитета Сирии.