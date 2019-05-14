Встреча Путина с Помпео завершилась

Встреча президента России Владимира Путина с госсекретарем США Майком Помпео завершилась, сообщила пресс-служба Кремля.

Переговоры продлились около полутора часов, передает ТАСС.

Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, «прорыва пока, конечно, не чувствуется, но деловой настрой проявился с американской стороны», состоялся неплохой предметный разговор, стороны подтвердили начало выправления отношений.

Ушаков надеется, что начнутся практические шаги по подготовке встречи российского лидера с главой американского государства Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».

«Я просто напомню, что не мы отказались от контакта, который был намечен между президентами двух стран в Буэнос-Айресе», – сказал он.

Путин и Помпео затронули вопрос о возможности встречи лидеров России и США на июньском саммите G20 в Осаке. На конкретное предложение Москва «отреагирует самым позитивным образом». По словам Ушакова, всем выгодно, чтобы возможная встреча президентов России и США была полноформатной.

Помпео сообщил о заинтересованности Трампа в проведении встречи в Осаке.

Кремль выразил надежду, что после публикации расследования спецпрокурора Роберта Мюллера появится возможность для налаживания диалога между Москвой и Вашингтоном.

Путин не передавал личного послания через Помпео.

Напомним, Путин сообщил, что у него сложилось впечатление, будто Трамп настроен на восстановление российско-американских отношений.