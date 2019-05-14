Помпео призвал Россию взять на себя инициативу по урегулированию в Донбассе

Госсекретарь США Майк Помпео после переговоров с главой российского МИДа Сергеем Лавровым выразил надежду, что Россия возьмет на себя инициативу по выходу из тупика по урегулированию на Украине.

«Мы также обсуждали ситуацию на Украине. Мы, как было сказано, не признаем аннексию Крыма Россией. Наши санкции все еще продолжают оставаться в действии. Мы хотим, чтобы Россия протянула руку новому украинскому правительству, чтобы нашелся выход из положения», – передает слова Помпео РИА «Новости».

Он добавил, что Вашингтон также призывает российское правительство выпустить украинских моряков на свободу.

Помпео заявил, что провел с Лавровым откровенный разговор.

«У нас были откровенные разговоры по многим вопросам, даже по тем вопросам, по которым у нас нет согласия», – сказал он.

Помпео заявил, что США «хотят найти общее решение вопросов».

По его словам, президент США Дональд Трамп ранее говорил, что ожидает улучшения взаимоотношений между странами.

«Потому что это будет в интересах обоих наших народов. И мы делаем все, чтобы принимать шаги в этом направлении», – отметил госсекретарь США.

Он также прокомментировал ситуацию в Венесуэле, заявив, что народ этой страны сам должен выбирать будущее.

«Мы хотим, чтобы ни одна страна не вмешивалась в дела Венесуэлы, мы хотим, чтобы венесуэльский народ получил свою демократию, чтобы народ Венесуэлы сам выбрал своего руководителя – будет то господин Мадуро или кто-либо другой», – сказал Помпео.

Говоря о ситуации с продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), Помпео отметил, что разговор шел в том числе о его потенциальном расширении.

«Но эти переговоры (о продлении после 2021 года) будут включать также более широкие вопросы, и в наших интересах, чтобы мы достигли решения этого вопроса», – сказал Помпео.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что в ходе переговоров с госсекретарем США Майком Помпео стороны обсудили ситуацию в Венесуэле, Сирии, на Украине, в Афганистане.