Минпромторг сказал, как отразится запрет этилового спирта на цене корвалола

Минпромторг заявил, что запрет на использование пищевого этилового спирта при производстве лекарств на стоимости настоек и валокордина (корвалола) не отразится.

«Подчеркиваем, что введение изменений не повлияет на стоимость настоек», – говорится в сообщении Министерства промышленности и торговли, передает ТАСС.

Ранее Минпромторг разместил проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», где установлен запрет на использование пищевого этилового спирта при производстве спиртосодержащих лекарств и спиртосодержащих медицинских изделий.

Напомним, данный закон был подготовлен по поручению первого заместителя председателя правительства Антона Силуанова с целью пресечения незаконного оборота этилового спирта.

Теперь при производстве настоек и валокордина (корвалола) будет использоваться только медицинский спирт.

Ранее было предложено ввести меры по ужесточению оборота метанола, чтобы предотвратить использование этого вида спирта при изготовлении суррогатного алкоголя.