Минпромторг сказал, как отразится запрет этилового спирта на цене корвалола

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НОВОСТЬ ЧАСА:На Земле началась мощная магнитная буря
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Чем выгодна России «торговая война» США и Китая
Нужна ли сейчас Путину встреча с Трампом
Почему обмелела Волга
Чем опасны для России американские С-300
«Суперджет» сгорел при посадке
Компромисс с громким меньшинством
Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
В Екатеринбурге уже много лет не могут построить главный (наряду с Храмом-на-Крови) городской собор. Часть горожан против, какие бы компромиссы по месту и проекту ни предлагались. Но всегда ли надо слушать самых громких? Подробности...
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Иран нашел эффективную контрстратегию против США
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Иранцы устали просить европейцев соблюдать условия ядерного соглашения. И перешли к тактике прямого шантажа. Причем шантажа вполне легитимного и оправданного, в котором виноват не столько Иран, сколько Соединенные Штаты. Подробности...
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Китай создает новый мировой порядок
Яна Лексютина, эксперт клуба «Валдай», профессор РАН, профессор СПбГУ
В процессе своего «возвышения» Китай приступил к созданию китаецентричной системы координат в мировом экономическом и финансовом устройстве. Подробности...
Как нанайцы били Гитлера
Обсуждение: 16 комментариев
Кому мешает Георгиевская ленточка
Обсуждение: 5 комментариев
Россия отмечает День Победы
В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменитьПодробности...
В Нью-Йорке прошел бал Met Gala
В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном бельеПодробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человекПодробности...
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