Во Внуково у пассажира украли сумку с 210 тыс. долларов

В аэропорту Внуково у пассажира украли сумку с 210 тыс. долларов, подозреваемого в краже задержали, сообщает МВД.

Житель Калининграда обратился к полицейским в аэропорту, он сообщил, что у него украли сумку, где было свыше 210 тыс. долларов, сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

«Во время ожидания посадки на рейс летевший вместе с ним знакомый обманным путем завладел его сумкой с деньгами и скрылся в неизвестном направлении», – приводит пресс-служба официального представителя МВД Ирины Волк.

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам на международном автовокзале Москвы, он пытался на рейсовом автобусе покинуть столицу.

Им оказался 26-летний житель Иркутской области, мужчина признался в совершении преступления, у него изъяли сумку. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.