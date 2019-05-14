Эксперт: США могут создать альтернативу НАТО

«Если Европа все-таки попытается создать свои военные структуры, США инициируют внутриевропейский раскол и создадут альтернативное НАТО», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал информацию о письменных требованиях Вашингтона к странам Евросоюза прекратить самостоятельные военные разработки.

«Предупреждение из Вашингтона об экономических и политических последствиях в случае продолжения Евросоюзом разработок собственных оборонных проектов – это ультиматум, произнесенный тоном начальника, который не признает никаких альтернатив», – считает германский политолог Александр Рар.

В тексте письма отмечается, что нынешние планы Евросоюза в сфере обороны несут угрозу для десятилетней интеграции трансатлантической оборонной индустрии и военного сотрудничества в рамках НАТО. В частности, Вашингтон не доволен принятием Регламента европейского оборонного фонда, который позволяет государствам ЕС приглашать неевропейские страны к участию в проектах, однако при этом любой из таких проектов будет полностью в интеллектуальной собственности Евросоюза.

«Американцы против того, чтобы их влияние в Европе уменьшалось или редуцировалось каким-то новым военным союзом. Поэтому, исходя из собственных интересов, США всегда укрепляли НАТО, чтобы через него держать Европу под своим колпаком. Это обычная стратегия США, которые считают, что это они выиграли Первую и Вторую мировые войны, взяли верх в холодной войне и в качестве трофея получили Европу в свою собственность», – продолжил собеседник.

«Американцы уверены, что Европа должна оплачивать НАТО. Яркое подтверждение тому – дискуссия, в ходе которой всерьез обсуждается, что каждая европейская страна должна платить 2% валового национального продукта в общую кассу для натовского оборонного союза», – напомнил политолог.

«Но меня удивляет наивность некоторых европейцев, в основном немцев и французов, которые полагают, что смогут против желания США выстроить какую-то свою европейскую оборону, – отметил эксперт. – Америка будет очень жестко противодействовать. Скажет, что в первую очередь вы обязаны оплачивать НАТО, а не ваши какие-то армии, а если вы все же создадите свою армию, то забудьте про НАТО. Я думаю, в этом случае американцы сами создадут альтернативу НАТО – альянс своих самых преданных военных союзников».

По мнению Рара, в первую очередь американцев поддержат Польша, Великобритания, Румыния и прибалтийские государства, которые хоть и не так сильны, как остальные страны Европы, но тоже имеют свой голос в НАТО.

«Германия и Франция для американцев не столь интересны. Воевать они на стороне США нигде не хотят, платить не хотят, да еще и думают о создании конкурирующей военной структуры. И вот тут Европе может грозить очень серьезный раскол. США даже небольшими усилиями своей дипломатии получат поддержку восточных европейцев, для которых НАТО кажется более важным, чем европейская армия. Да и в целом большая часть стран–членов НАТО под давлением США откажется от идеи общеевропейского союза безопасности. В результате Германия и Франция окажутся в проигрыше. Это наиболее вероятный сценарий развития событий», – предположил эксперт.

Заявление Вашингтона об экономических и политических последствиях в случае продолжения разработки Евросоюзом собственных оборонных проектов – это, по сути, предупреждение, произнесенное тоном начальника, который не признает никаких альтернатив, считает собеседник. По его словам, в таком ключе по отношению к Европе высказывания американской администрации о военных альянсах звучат впервые, хотя учитывая позицию США по НАТО – странно, что этого не случалось раньше.

«Американцы не задумываясь будут раскалывать Европу, если она, вопреки предупреждениям из Вашингтона, начнет создавать собственные военные структуры. При этом единственный шанс для Европы стать самостоятельной от США – это начать думать о собственной стратегии обороны. Да, придется искать новых стратегических партнеров, пересматривать международные отношения, в том числе с Россией и Китаем. Путь в этом направлении будет очень непростым, но в перспективе это возможно», – резюмировал Александр Рар.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, заместитель госсекретаря США Эллен Лорд направила главе европейской дипломатии Федерике Могерини письмо с угрозами последствий в случае, если страны Евросоюза не прекратят разработку собственных оборонных проектов.

Напомним, Еврокомиссия ранее предложила в бюджетном периоде ЕС с 2021 по 2027 год увеличить инвестиции в безопасность на 40%, а также создать Европейский оборонный фонд. ЕС рассчитывает благодаря инвестициям из общего фонда выйти в число четырех крупнейших инвесторов в области оборонных исследований и технологий в Европе.

Кроме того, в Европарламенте уже не раз звучали призывы создать армию ЕС. Так, осенью 2018 года с инициативой создания европейских вооруженных сил выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Канцлер Германии Ангела Меркель также заявила, что ЕС необходима собственная армия.