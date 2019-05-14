Пушков напомнил США о войне в Ираке в связи с новыми военными планами

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков напомнил о войне в Ираке, комментируя новый план США по отправке 120 тыс. солдат в Иран.

Пушков написал в Twitter, что «в 2003-м вице-президент США (Дик) Чейни заявил: «Пора брать Ирак»; однако тогда «так «взяли», что потом не знали, как бросить».

Теперь же, по мнению сенатора, роль Чейни выполняет Болтон, который призывает нанести удар по Ирану.

«Пентагон готов отправить на Средний Восток 120 тысяч солдат, как в свое время в Ирак. Готовится война», – указал он.

Ранее Помпео прибыл в Брюссель с незапланированным визитом, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся в отношении Ирана, с министрами иностранных дел Германии, Франции и Великобритании, а также с верховным представителем ЕС по внешней политике Федерикой Могерини.

Напомним, 6 мая США отправили к берегам Ирана авианосную ударную группу и тактическую группу бомбардировщиков. После Вашингтон решил усилить группировку у берегов Ирана.

Американские СМИ утверждают, что таким образом Вашингтон отреагировал на информацию о планируемых Ираном атаках на силы Соединенных Штатов в Ираке и Сирии.

Во вторник стало известно, что Помпео не смог добиться поддержки ЕС в отношении Ирана.

В МИД России решение США направить корабли в Персидский залив назвали прискорбным.