В штабе Зеленского прокомментировали отмену визита Джулиани в Киев

Недоразумение с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, который неожиданно отменил визит в Киев, будет разрешено командой избранного президента Украины Владимира Зеленского и американской стороной, заявил советник Зеленского Дмитрий Разумков.

Разумков заявил в эфире украинского телеканала ICTV, что «недоразумение с адвокатом президента США Джулиани будет снято во взаимоотношениях между командой Зеленского и представителями США», передает ТАСС.

Он рассказал также, что избранный президент узнал о плане приезда, а затем об отмене визита на Украину Джулиани из СМИ.

«Именно поэтому мне удивительна та информация, которая появилась в американской прессе о том, что кто-то давал комментарий из наших коллег, представителей команды, о том, что там есть какие-то подводные камни. Это не соответствует действительности», – отметил он.

При этом Разумков уклонился от ответа на вопрос о том, работает ли кто-либо из команды Зеленского над решением сложившейся ситуации.

«Я думаю, что такие вопросы должны носить конфиденциальный характер», – сказал советник.

Он добавил, что Зеленский готов проводить подобные встречи «не только с официальными представителями государств, но и с представителями тех или иных политических сил, в том числе и частными лицами, ради углубления взаимоотношений между государствами».

Напомним, Джулиани решил отменить поездку в Киев; он якобы хотел убедить Зеленского провести расследование, которое, по мнению сторонников Белого дома, может раскрыть информацию по вопросам, представляющим большой интерес для американского лидера, однако решил не ехать на Украину из-за возможной встречи там с «врагами президента» и «врагами США».

Одним из них и является дело о предполагаемых связях сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена с газовой компанией, принадлежащей неназванному украинскому олигарху.

Американское издание The Washington Post сообщало, что Зеленский боится быть втянутым в конфликт вокруг Байдена.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию вокруг несостоявшегося визита Рудольфа Джулиани в Киев.

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