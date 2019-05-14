Директор «Говорит Москва» ответил на вопрос о замене Доренко

Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов заявил, что нет необходимости в срочном порядке назначать нового главного редактора радиостанции.

По его словам, пока еще неизвестно, кто заменит Сергея Доренко на посту главреда. Радиостанция продолжит работу в режиме, который был отлажен при жизни Доренко, передает РИА «Новости».

«Это коллектив, очень понимающий друг друга, там в принципе работа налажена и отстроена так, что процедуру поиска и назначения главного редактора можно проводить без всякой аварийной скорости и без всякой суматохи, а с совершенно спокойным и ясным рассмотрением этого вопроса», – сказал Мамонтов.

Напомним, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер 9 мая после падения с мотоцикла в центре Москвы. Позже стало известно, что он умер от разрыва аорты. Ему было 59 лет. Первоначально кремацию назначили на 12 мая, но в воскресенье стало известно, что прощание с Доренко на Троекуровском кладбище не состоится.