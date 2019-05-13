Путин поручил опередить другие страны в развитии защиты от гиперзвукового оружия

Российский лидер Владимир Путин на совещании по вопросам ОПК заявил, что средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у России раньше, чем такое оружие появится у других стран.

Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что именно системы противоракетной обороны должны стать одним из перспективных направлений развития ВКС. Средства ПВО России, заметил президент, подтвердили свои характеристики в Сирии, передает РИА «Новости».

Путин добавил, что в целом одной из важных задач развития ВКС является повышение уровня контроля за воздушным пространством. По мнению президента, со временем значение этого вида войск будет только возрастать.

Он также попросил доложить об итогах испытаний комплекса С-350 «Витязь», которые были завершены в марте 2019 года.

Отметим, что в марте Пентагон запросил у Конгресса США миллиарды долларов на модернизацию ядерного вооружения и разработку гиперзвукового оружия. Президент США Дональд Трамп заявлял, что нужно увеличить расходы на вооружение до 750 млрд долларов.