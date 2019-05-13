Путин не исключил увеличения закупок Ту-160 Министерством обороны

Министерство обороны России не исключает увеличения объемов закупок стратегических ракетоносцев Ту-160, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с рабочими авиазавода имени Горбунова в Казани (филиал ПАО «Туполев»).

«На 10 машин мы подписали контракт в начале прошлого года. Еще 10 Ту-160 будут модернизироваться. И, может быть, даже увеличим количество с учетом того, что фактически Ту-160 становится совсем новой машиной, с огромными, нужными для Министерства обороны возможностями. Минобороны не исключает увеличения контракта на будущее», – приводит ТАСС слова Путина, сказанные на встрече с сотрудниками филиала «Туполева».

Во время своего визита российский президент в сопровождении главы Минобороны Сергея Шойгу, вице-премьера Юрия Борисова, главы Минпромторга Дениса Мантурова и руководителей предприятий осмотрел лазерный цех. Там Путину показали этапы производства центральной самолетной балки Ту-160, а также рассказали о нововведениях.

По данным руководства предприятия, часть технологий были утрачены в 1990-х годах, однако теперь их удалось восстановить и усовершенствовать, сократив при этом производственный процесс. Также президенту продемонстрировали работу нового станка для обработки материалов, который появился благодаря программе по импортозамещению.

Ранее Путин сказал, что доработанный боевой ракетоносец Ту-160 «работает как часы».