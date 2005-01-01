Путин восхитился доработанным Ту-160

Президент России Владимир Путин заявил, что новый боевой ракетоносец Ту-160 «работает как часы».

«Мы реализовали в Казани блестящий проект, фактически создали новую машину Ту-160 для Вооруженных сил. Сверхзвуковой боевой ракетоносец. И не только сам носитель, но и оружие к нему доработали. Работает все как часы, просто здорово», – сказал Путин, передает РИА «Новости», на встрече с общественниками в Татарстане.

Глава государства также предложил подумать о создании сверхзвукового пассажирского лайнера.

«Нам сейчас нужно вернуться к сверхзвуковому пассажирскому движению. Надо об этом подумать... Так почему не создать сверхзвуковой пассажирский самолет?» – спросил глава государства на встрече с общественниками.

Ранее в Минпромторге сообщали, что работы над новым эскизным проектом сверхзвукового лайнера могут начаться с 2022-го по 2026 год. По данным ведомства, этим должна заняться Объединенная авиастроительная корпорация.

Напомним, Ту-160 в ноябре 2017 года был передан из цеха окончательной сборки на летно-испытательную станцию завода. Эффективность модернизированного ракетоносца должна была увеличиться на 60%.