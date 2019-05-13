Минтруд назвал условие выплаты российских пенсий жителям Донбасса

Российские пенсии будут назначаться тем жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, которые будут зарегистрированы на территории России, сообщил министр труда России Максим Топилин.

По его словам, выплата пенсий для новых граждан не сильно отразится на российском бюджете, передает РИА «Новости».

«Бюджет выдержит, безусловно, нет никаких сомнений. Потому что, если говорить о пенсиях, то, человек, чтобы получать пенсию, все равно должен зарегистрироваться на территории России сначала, поэтому посмотрим, как будет происходить этот процесс», – заявил Топилин.

Ранее украинское правительство признало недействительными на территории страны российские паспорта, выданные жителям Донбасса.

Президент России Владимир Путин в апреле подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему российский паспорт лучше украинского, а также чем вызван такой ажиотаж в Донецке.