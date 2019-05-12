Лайнер «Князь Владимир» открыл круизное сообщение между Сочи и Крымом

Единственный на Черном море российский круизный лайнер «Князь Владимир» отправился из Сочи в первый рейс навигации 2019 года, на его борту находятся 200 пассажиров, сообщил гендиректор компании-оператора «Черноморские круизы» Виктор Глуховщенко.

Глуховщенко сообщил ТАСС, что в этом году на теплоходе появилась новая студия профессионального караоке, новая анимационная программа, а также обновилась система питания для разных классов.

Кроме того, с 2019 года «Князь Владимир» будет возить ночные рейсы. «К примеру, человек вечером садится в Сочи, утром выходит в Новороссийске, то есть один ночной переход из одного пункта в другой», – пояснил он.

Глуховщенко уточнил, что в воскресенье на борт лайнера в Сочи сели 200 человек, еще 150 человек присоединятся из других городов.

В общей сложности в этом году планируется перевезти более 9 тыс. пассажиров.

Недельный круиз по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь организовали в 2016 году по поручению президента Владимира Путина о восстановлении регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе.

В 2018 году «Князь Владимир» выполнил девять рейсов и перевез около 3 тыс. человек – больше по сравнению с 2017 годом в среднем на 100 человек за круиз.