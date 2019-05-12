Берлин призвал предотвратить войну между США и Ираном

Обострение конфликта между Соединенными Штатами и Ираном вызвало на международном уровне опасения эскалации ситуации на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете Bild am Sonntag.

По его словам, Германии вместе с ее европейскими партнерами следует принять все меры, «чтобы предотвратить вооруженные столкновения» между США и Ираном, пишет Deutsche Welle.

В свою очередь глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил об опасности «спирали войны», указав на ответственность Вашингтона, который 10 мая одобрил отправку в регион десантно-вертолетного корабля «Арлингтон» и ракетного комплекса Patriot.

Ранее в воскресенье командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадный генерал Хосейн Салами заявлял, что Иран нанесет США «удар в голову», если Вашингтон предпримет против Тегерана силовые действия.

В понедельник помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США послали властям Ирана «ясный и однозначный сигнал», направив в регион ударную группу ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн».