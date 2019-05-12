Обозначены новые сроки прощания с Доренко

Гендиректор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сообщил, что повторная судебно-медицинской экспертиза тела Сергея Доренко может занять около недели.

«Они сами сейчас не знают временной лаг, то есть, сколько времени это займет, но будут стараться побыстрее все сделать. Думаю, что это займет не больше, чем одну неделю», – передает «Интерфакс» слова Мамонтова.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram также пояснил, что речь идет о результатах химико-биологической экспертизы – именно поэтому испанский судья ранее задерживал выдачу тела Игоря Малашенко. В Испании это заняло 10 дней.

Журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер 9 мая после падения с мотоцикла в центре Москвы. На 12 мая назначили кремацию Доренко. Причиной смерти был назван разрыв аорты.

Напомним, в воскресенье стало известно, что прощание с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище не состоится, так как полиция запретила выдавать тело вдове журналиста. Это связано с тем, что нужно проведение «повторной судебно-медицинской экспертизы».