После взрыва газа в поселке Чистоозерный введен режим ЧС

В поселке Чистоозерный Ростовской области, где в ночь на воскресенье при взрыве газа погибли два человека, введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«В поселке Чистоозерный введен режим ЧС. В пункте временного размещения [находятся] 13 человек, на месте работают психологи МЧС России», – передает ТАСС сообщение пресс-службы регионального главка МЧС.

Напомним, после взрыва бытового газа в 16-квартирном двухэтажном жилом доме в поселке Чистоозерный частично обрушилась кровля. По последним данным, в результате происшествия погибли два человека. Двое пострадавших были доставлены в больницу города Каменск Шахтинский. В диспетчерской аварийной газовой службы района сообщили, что поврежденных газопроводов и газовых приборов в доме не обнаружили.