Возросло число погибших при взрыве газа в Ростовской области

В ГУ МЧС России по Ростовской области сообщили об увеличении числа жертв взрыва бытового газа в жилом доме в Каменском районе региона.

В пресс-службе главка уточнили, что в карете скорой помощи скончался один из двух пострадавших (девочка 2010 года рождения), которых перевозили в Центральную городскую больницу Каменск-Шахтинского, передает ТАСС.

В администрации Богдановского сельского поселения, куда входит поселок Чистоозерный, сообщили, что под завалами ведутся поиски еще одного человека.

Пункт временного размещения организован в местной больнице, но пока туда никто не обратился, люди располагаются у родственников, отметили в поселковой администрации.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва бытового газа, произошедшем в 16-квартирном жилом доме на улице Ленина в поселке Чистоозерный Ростовской области, погиб человек, еще двое пострадали. Произошло обрушение кровли на площади 50 кв. метров, были эвакуированы 12 человек.