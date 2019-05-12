В жилом доме в Ростовской области произошел взрыв газа

В результате взрыва бытового газа, произошедшем в двухэтажном жилом доме в Каменском районе Ростовской области, погиб человек, еще двое пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что информация о взрыве бытового газа в двухэтажном 16-квартирном жилом доме в поселке Чистоозерный Каменского района была получена в 00.30 мск, передает ТАСС.

«Предварительно, повреждена кровля двух квартир. Эвакуированы два человека, доставлены в центральную городскую больницу, по оперативным данным, погиб один человек. На базе школы развернут пункт временного размещения», – сообщили в главке.

В пресс-службе главного управления МЧС по региону уточнили, что из здания были эвакуированы 12 человек, пострадавшие доставлены в Центральную городскую больницу Каменска-Шахтинского.

«У нас только одна пострадавшая, бабушка, в тяжелом [состоянии] (...). Один труп ребенка, девять лет, там, на месте начали разбирать завалы», – сообщили в приемном отделении больницы.

Напомним, 10 апреля взрыв прогремел в жилом доме в Екатеринбурге.