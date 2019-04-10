Взрыв прогремел в жилом доме в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прогремел взрыв в многоэтажном жилом доме, в результате пострадали два человека, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Детей среди пострадавших нет. Эвакуированы 20 человек, в том числе восемь детей», – рассказал ТАСС представитель МЧС.

После взрыва произошел пожар на площади 30 кв. метров, однако открытое горение уже ликвидировано. Уточняется, что взрыв произошел в квартире на 14-м этаже дома на улице Анатолия Мехренцева.

По факту взрыва правоохранительные органы проводят проверку, обстоятельства ЧП устанавливаются.

Как сообщил источник в экстренных службах региона, взрыв мог произойти при проведении ремонтных работ в квартире, в частности, во время монтажа натяжных потолков.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области заявили, что дом не был газифицирован, в квартирах встроены только электроплиты.

В феврале взрыв бытового газа произошел в Красноярске в трехэтажном жилом доме.