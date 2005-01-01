В Красноярске в жилом доме взорвался бытовой газ

В Красноярске в трехэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, спасены 12 человек, на месте работают специалисты МЧС.

Об этом сообщили в МЧС, передает ТАСС.

В результате ЧП в здании обрушились три квартиры, сообщил источник «Интерфакса». По этим данным, спасены уже 12 человек.

Собеседник агентства в службе технадзора региона пояснил, что взрыв мог произойти из-за нарушения техники безопасности.

«Предварительно могло иметь место нарушение техники безопасности при пользовании газовым оборудованием либо его неисправность в угловой квартире на втором этаже», – сказал источник.

Происшествие случилось в 21.10 по местному времени в трехэтажном жилом доме №3 по улице Кандагарская, говорится на сайте регионального МЧС. По тем же данным, для ликвидации последствий от ведомства привлечены 25 человек и семь единиц техники.

В соцсетях очевидцы опубликовали фотографии с места ЧП.

За последнее время в российских городах возросло количество взрывов бытового газа.