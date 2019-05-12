Местные власти оценили масштабы разрушений при взрыве газа в Ростовской области

В администрации Богдановского сельского поселения Ростовской области, в состав которого входит поселок Чистоозерный, рассказали о разрушениях после взрыва бытового газа в 16-квартирном двухэтажном жилом доме.

По данным администрации Богдановского сельского поселения, взрыв газа в 16-квартирном двухэтажном жилом доме в поселке Чистоозерный повредил в общей сложности семь квартир, две из них пострадали особенно серьезно, передает ТАСС.

«Две квартиры [на втором этаже] полностью повреждены, частично повреждены еще пять квартир», – сказали в администрации.

В диспетчерской аварийной газовой службы района сообщили, что в доме центральная газификация. С начала года жалоб от жильцов не поступало. После случившегося пострадавшее здание было отключено от газоснабжения.

«Поврежденных газопроводов и газовых приборов мы не обнаружили. Плиту выбило взрывом, она лежала, но совершенно целая, ничего поврежденного нет, газопроводы тоже не повреждены – абсолютно в исправном состоянии», – сообщили в администрации Богдановского сельского поселения.

На место происшествия прибыл заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. «Вопрос [о компенсациях] решается», – добавили в поселковой администрации.

Напомним, после взрыва бытового газа в 16-квартирном двухэтажном жилом доме в поселке Чистоозерный частично обрушилась кровля. По последним данным, в результате происшествия погибли два человека. Двое пострадавших были доставлены в больницу города Каменск Шахтинский.

Спасатели не располагают данными, что под завалами дома могут оставаться живые люди. При этом работы спасателей осложнены угрозой обрушения здания.