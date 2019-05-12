Появились данные о состоянии пострадавших после взрыва газа в Ростовской области

В Центральной городской больнице города Каменск Шахтинский рассказали о поступивших в медучреждение пострадавших после взрыва бытового газа в многоквартирном доме в поселке Чистоозерный и их состоянии.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что после взрыва бытового газа в многоквартирном доме в поселке Чистоозерный, по уточненным данным, были госпитализированы два человека, передает ТАСС.

«Они находятся в Центральной городской больнице города Каменск Шахтинский», – сообщили в региональном главке.

В больнице уточнили, что поступившая пожилая женщина находится в тяжелом состоянии, состояние второго пострадавшего – мужчины – оценивается как средней степени тяжести.

По последним данным, в результате происшествия погибли два человека: тело одного из них находится под завалами, а девочка 2010 года рождения умерла в машине скорой. Спасатели не располагают данными, что под завалами дома могут оставаться живые люди.

Помимо этого, девять человек находятся в пункте временного размещения (ПВР), который организовали в Богдановской участковой больнице, сообщили в администрации Богдановского сельского поселения, в состав которого входит поселок Чистоозерный.

Кроме того, по данным местных властей, некоторые жильцы поврежденного дома расположились у родственников.

Ранее сообщалось, что при разборе завалов в поврежденном от взрыва газа многоквартирном доме в поселке Чистоозерный спасатели нашли человека.

Напомним, после взрыва бытового газа в 16-квартирном двухэтажном жилом доме, который расположен в поселке Чистоозерный Ростовской области, частично обрушилась кровля.