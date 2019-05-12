Украинские военные убили командира, отказавшись идти в атаку

Военнослужащие 35-й бригады ВСУ застрелили в Донбассе командира 88-го батальона, который угрозами пытался заставить их проникнуть на территорию Донецкой народной республики в составе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), сообщили в оперативном командовании ДНР.

В оперативном командовании ДНР рассказали, что командир 35-й бригады ВСУ Николай Палас, пытаясь реабилитироваться в глазах высшего командования, отдал приказ офицеру 88-го батальона бригады капитану Голику возглавить диверсионно-разведывательную группу и осуществить боевую вылазку на территорию Донецкой народной республики, передает РИА «Новости».

«Подчиненные Голика отказались выполнять приказ, мотивируя это результатом прошлой провальной вылазки ДРГ и потерей личного состава. Голик решил призвать подчиненных к совести, потом перешел к угрозам военным трибуналом и тюремным заключением. В ходе словесной перепалки один военнослужащий из автомата выстрелил в своего командира», – сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

После инцидента командир 35-й бригады ВСУ Палас отдал приказ представить смерть капитана Голика как боевую потерю в результаты обстрелов со стороны ДНР, рассчитывая скрыть произошедшее и избежать уголовной ответственности, подчеркнул представитель командования ДНР.

Напомним, в середине апреля военнослужащий 35-й бригаду ВСУ, устав от физического унижения, расстрелял из автомата сослуживцев.

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