Одурманенный боец ВСУ расстрелял сослуживцев

Украинский военный в состоянии наркотического опьянения открыл стрельбу из автомата по сослуживцам, сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов со ссылкой на данные разведки.

«16 апреля в районе населенного пункта Новотроицкое военнослужащий 35-й бригады морской пехоты, устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий, матрос Иващенко, погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести», – цитирует Безсонова РИА Новости.

По его информации, солдат ВСУ не выдержал издевательств со стороны других военнослужащих.

На данный момент, стрелявший задержан. По предварительным сведениям, он находился в состоянии наркотического опьянения. Командование ВСУ пытается скрыть инцидент, списав потери на атаку ополченцев, подчеркнул Безсонов.

Ранее сообщалось, что рядовой ВСУ прострелил ногу командиру.

Украинские силовики регулярно нарушают весеннее перемирие, продолжая обстрелы позиций ополчения ДНР и ЛНР и территорию этих республик.