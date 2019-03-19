ВСУ обстреляли на территории ЛНР восемь населенных пунктов

Подразделения украинских силовиков за минувшие сутки обстреляли районы Углегорска, Золотого-5, поселка городского типа Фрунзе, поселка Голубовское, сел Калиновка, Молодежное, Смелое и Желобок, сообщили в оборонном ведомстве провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

По данным представителя народной милиции ЛНР, огонь вели из арторудий, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, передает ЛуганскИнформЦентр.

На прошлой неделе полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов констатировал, что украинские силовики нарушили «весеннее перемирие», которое вступило в силу 8 марта с 00.00 по киевскому времени (01.00 мск).

Напомним, в конце февраля Грызлов отмечал, что ситуация в Донбассе находится на грани возобновления масштабных боевых действий.