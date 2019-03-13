Украинские силовики нарушили «весеннее перемирие»

Несмотря на объявленное с 8 марта «весеннее перемирие» украинские военные продолжают нарушать режим прекращения огня, об этом заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.

«Вечером 7 марта усилиями посредников – России и ОБСЕ – удалось убедить стороны конфликта договориться о прекращении огня. Напомню, накануне перемирия ситуация в регионе находилась на грани разрастания в полномасштабный военный конфликт», – передает слова Грызлова ТАСС.

Он отметил, что по данным отчетов наблюдателей ОБСЕ было зафиксировано сокращение нарушений с полуночи 8 марта. Но сейчас нарушения вновь продолжаются, причем используется не только стрелковое оружие.

«10 марта, когда киевская сторона не зафиксировала ни одного обстрела своих позиций, ВСУ дважды применили управляемые ракеты по Васильевской насосной станции», – добавил Грызлов.

Также Грызлов отметил, что «обострение ситуации на Донбассе выгодно только уходящей власти в Киеве и никому другому». Российская делегация в свою очередь обратилась к представителям ОБСЕ с просьбой «контролировать обстановку вблизи линии соприкосновения в предвыборный период с особой тщательностью».

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли рабочих, чинивших водопровод в Донбассе.