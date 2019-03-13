ВСУ обстреляли чинивших водопровод рабочих в Донбассе

ВСУ провели обстрел из гранатометов сотрудников коммунального предприятия «Вода Донбасса», проводивших ремонт водопровода у Васильевской насосной станции, сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

«В 11:45 во время проведения ремонтно-восстановительных работ вблизи Васильевской насосной станции I подъема Южно-Донбасского водопровода под обстрел из гранатометов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала оперативная группа представительства ДНР в СЦКК и ремонтная бригада коммунального предприятия «Вода Донбасса», – сказал Якубов, передает «Донецкое агентство новостей».

По его словам, украинские силовики начали стрелять, несмотря на ранее согласованный режим перемирия и на гарантии безопасности от украинской стороны в СЦКК в данном районе.

Васильевская насосная станция располагается у Ясиноватой, она подключена к Южнодонбасскому водопроводу и обеспечивает водой жилые районы в обеих сторонах соприкосновения.

С часа ночи 8 марта в Донбассе вступило в силу «весеннее» перемирие. 9 марта представитель управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что командиры взводов и рот ВСУ не выполняют приказы о прекращении огня, поступающие от вышестоящего руководства, и нарушают договоренности.