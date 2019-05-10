«Аэрофлот» отменил еще 15 рейсов на «Суперджетах»

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила в пятницу, 10 мая, 15 рейсов, которые должны были выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100.

В Шереметьево, как свидетельствуют данные онлайн-табло, отменены рейсы в Ростов-на-Дону, Уфу, Ижевск, Архангельск, Краснодар, Нижний Новгород,Саратов, Пермь, Вильнюс, Волгоград, Магнитогорск, Челябинск, Белгород, Казань, Иркутск.

В авиакомпании пока ситуацию не комментировали.

В четверг, 9 мая, «Аэрофлот» отменил 11 рейсов с использованием самолетов Sukhoi Superjet 100.

Ранее эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил вспышку проблем с полетами «Суперджетов».

5 мая Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек 41 погиб.

По предварительным данным, пилоты приземлялись, не выработав топливо и с явным превышением скорости, что привело к повреждению судна с последующим возгоранием. Также они допустили еще несколько ошибок уже после остановки лайнера.