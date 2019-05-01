Король Таиланда сочетался браком с генералом

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что сочетался браком с генералом Сутхидой Вачиралонгкорн.

Как давно заключен брак, неизвестно, объявлено о нем только сейчас, передает ТАСС со ссылкой на газету «Бангкок пост».

Теперь избранница короля известна как королева Сутхида. Она имеет право на все привилегии в соответствие с королевским титулом и статусом королевской семьи.

По информации газеты «Нейшн», ранее 41-летняя королева работала стюардессой в компании Thai Airways («Тайские авиалинии»). Позже была назначена командиром охраны семьи наследного принца Рамы Х. Вскоре была повышена до звания генерала и возглавила подразделение спецопераций королевской гвардии.

Маха Вачиралонгкорн был провозглашен новым королем Таиланда – Рамой X – 1 декабря 2016 года после смерти своего отца, который правил страной 70 лет. Траур по покойному монарху длился один год.