Директор детсада заставила ребенка целовать землю в Краснодаре

Директор детского сада в Краснодаре Эмма Мильнер поставила ребенка на колени и заставила целовать землю.

В соцсетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю. Инцидент произошел 30 апреля.

При этом сама Мильнер утверждает, что ребенок «очень сложный». По ее словам, пятилетний ребенок регулярно обижает остальных детей. Директор решила проучить мальчика после того, как он заявил, что ненавидит русскую землю, передает Telegram-канал «Baza».

«Да ты целовать её должен, она тебя кормит!», – заявила директор детского сада.

Глава департамента образования Краснодара Алексей Некрасов уже отреагировал на инцидент. По его словам, к заведующей будут предприняты самые жесткие меры, она будет уволена в ближайшее время.

«Заведующая ведёт себя безобразно, унижая ребёнка, оказывая на него не только психическое воздействие, но и физическое. Кроме того, она фактически унижает и всех остальных детей», – приводят слова Некрасова «Кубанские новости».

Ранее воспитательниц детского сада Красноярского края отдали под суд за истязание детей с помощью кнопок и иголок.