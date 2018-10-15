Воспитательниц отдали под суд за «наказание» детей иголками

Воспитателей детского сада «Колосок» в Канске Красноярского края обвиняют в истязании детей с помощью кнопок и иголок, сообщает краевой СК.

«Дети рассказали родителям, что у их воспитателей есть «помощницы» – канцелярские кнопки, которыми они в качестве наказания за «плохое» поведение кололи детей», – сообщается на сайте ведомства.

Следователи установили, что две воспитательницы 40 и 49 лет с 2016 года по апрель 2017 года наказывали за непослушание с помощью уколов, «наносили уколы канцелярскими булавками с цветными круглыми головками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей».

Обеих женщин обвиняют по пп. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 «Истязания» и ст. 156 – «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Отмечается, что обе обвиняемые не признали своей вины.

В данный момент уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

В 2016 году бывшую работницу детдома в Чите осудили на 4,5 года колонии общего режима за истязания детей.