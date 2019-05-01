В Совфеде прокомментировали упрощение получения гражданства России

Решение об упрощении порядка получения российского гражданства для жителей Сирии, Афганистана, Йемена и ряда других стран носит гуманитарный характер, как и принятое ранее решение по жителям Юго-Востока Украины, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Косачев назвал это решение очередным шагом «в последовательной и целенаправленной политике по содействию решению социально-экономических, политических и гуманитарных проблем для людей, сохраняющих сложившиеся исторически духовные связи» с Россией, «но оказавшихся ранее либо находящихся сейчас в тяжелой ситуации, связанной как с репрессивными решениями советского времени, так и с актуальными конфликтами (Юго-Восток Украины, Афганистан, Ирак, Йемен, Сирия), передает РИА «Новости».

По его словам, упрощенный порядок получения российского гражданства, распространяемый указом президента России на такие категории граждан, а также лиц без гражданства, является подтверждением «исключительно гуманитарного» характера принимаемых решений.

Президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России для граждан Афганистана, Ирака, Сирии и Йемена, родившихся в РСФСР и имевших гражданство СССР.

Кроме того, получение российского гражданства было упрощено для некоторых украинцев.