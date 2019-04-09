Суд восстановил на работе уволенную после смены пола жительницу Петербурга

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга признал незаконным увольнение сотрудницы типографии Анны Григорьевой, которая нанималась на работу мужчиной, но сменила пол, сообщила объединенная пресс-служба городского суда.

Григорьева нанималась на работу как Николай Григорьев, но после гормональной терапии и хирургической коррекции пол был изменен, в том числе во всех документах, передает «Интерфакс».

В итоге увольнение Григорьевой с должности печатника участка глубокой печати ООО «Яношка Павловск» признано незаконным. Она восстановлена на работе. В ее пользу также взыскана зарплата за время вынужденного прогула в размере 1 млн 849,9 тыс. рублей.