Пентагон не увидел угрозы в признании Ираном военных США террористами

Представитель Пентагона Ребекка Ребейрих прокомментировала включение Ираном вооруженных сил США в перечень террористических организаций.

Военное ведомство США «по причинам оперативной безопасности» отказалось обсуждать возможные «изменения в уровне боевой защиты». Как заверил Пентагон, приняты меры, чтобы «поддерживать боеготовность» и обеспечить безопасность сил США по всему миру.

США не стали менять «правила боевых действий» и не видят «непосредственной угрозы» в решении Тегерана, передает РИА «Новости».